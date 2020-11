Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, per prepararsi in vista della sfida contro il Rijeka alle ore 18,55 di Europa League. La squadra si è divisa in due gruppi, il primo ha svolto il lavoro in palestra, mentre l’altra parte tra torello e lavoro di velocità. A seguire esercitazione tecnica e partitina a campo ridotto. Ha svolto l’intera seduta con il gruppo Lorenzo Insigne.

Fonte: sscnapoli.it