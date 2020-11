UFFICIALE – Data e orario di Napoli femminile-A.c. Milan

Dopo la sosta per gli impegni dell’Italia femminile contro la Danimarca e la Coppa Italia, con una sola sfida giocata, causa Covid-19, ritornerà nel fine settimana il campionato e spicca su tutti la sfida Napoli-A.c. Milan. Le azzurre proveranno ad ottenere i primi punti in campionato, dall’altra parte in campo la grande ex della sfida, ovvero Valentina Giacinti. Fischio d’inizio sabato alle ore 12,30.

La Redazione