Simon Rozman (all. Rijeka): “Pericolo Covid-19 in vista della sfida contro il Napoli”

Momento non semplice del Rijeka tra Europa League e campionato, dove ha perso nelle ultime due gare, altrettante sfide ed è a zero punti nel girone del Napoli. Gli azzurri giovedì sarà il prossimo avversario della squadra croata e il suo allenatore Simon Rozman parla della prossima gara. “Siamo in difficoltà a causa della Coronavirus. Ogni tre ore ci si misura la temperatura, ogni tre ore ho una nuova squadra da gestire. Abbiamo problemi di salute. Spero di avere 12 giocatori capaci per giocare contro il Napoli, altrimenti giocheremo con le juniores”.

La Redazione