SERIE B – Risorse governative e sgravi fiscali per i club di B che fanno fatica a resistere alla crisi sanitaria. Il grido d’allarme della B si è alzato forte con striscioni in alcuni stadi cadetti per dare voce alle tante famiglie che vengono coinvolte. Perché non soffrono solo calciatori e tecnici, ma anche addetti ai lavori con stipendi normalissimi. Magazzinieri, manutentori, fornitori, collaboratori che vivono con le proprie famiglie di calcio. Un motivo in più per non «lasciar morire il calcio degli italiani». Fonte: CdS