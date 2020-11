SERIE A – Hellas Verona-Benevento 3-1, successo degli scaligeri ma con qualche polemica

Allo stadio “Bentegodi” il posticipo della sesta giornata di campionato, tra l’Hellas Verona e il Benevento e la partita si preannuncia avvincente. I gialloblu al primo affondo passa, spunto di Zaccagni, cross in area e Barak sotto porta segna. I campani cercano una reazione, vicino al pari per un paio di volte con Roberto Insigne, entrambi i casi, spreca davanti alla porta di Silvestri. I sanniti proseguono ad attaccare e vanno vicini ancora al gol con Ionita, palla di poco fuori. Ad inizio ripresa arriva il meritato pareggio del Benevento, assist di Caprari e Lapadula batte il portiere di casa. L’Hellas Verona però non demorde e torna in vantaggio con Barak che manda la palla sotto l’incrocio. I campani però chiedono un rigore per fallo di Tameze su Caparari, l’arbitro Sacchi non va al VAR e l’ex giocatore di Sapmp, Parma e Pescara viene espulso per proteste. Gli scaligeri ne approfittano e realizzano la terza rete, traversone di Dimarco e di testa segna Lazovic. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca ai sanniti che mostrano a tratti di essere sul pezzo, ma manca sempre di cattiveria, mentre i ragazzi di Juric agganciano Napoli, Inter e Roma ad 11 punti.

VERONA-BENEVENTO 3-1 LIVE 17′, 63′ Barak (V), 56′ Lapadula (B), 77′ Lazovic (V)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato (46′ Magnani), Empereur (46′ Dawidowicz); Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic (86′ Di Carmine). All. Juric

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola (46′ Tuia), Foulon; Ionita, Schiattarella (74′ Tello), Dabo; R. Insigne (71′ Improta), Caprari; Lapadula (74′ Moncini). All. F. Inzaghi Ammoniti: Caldirola (B), Barak (V), Schiattarella (B), Lovato (V), Glik (B), Zaccagni (V), Ionita (B), Magnani (V) Espulsi: Caprari al 72′ per proteste