Roberto De Zerbi: “L’impresa di Napoli? Ho detto alla squadra che siamo forti”

Il Sassuolo, vince a Napoli, mai successo nella storia del club, salendo al secondo posto in classifica, dando un segnale di forza ma anche di maturità tattica. A fine gara le parole del tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi. “Alla vigilia della sfida contro gli azzurri avevo detto ai ragazzi che noi siamo forti, nonostante le assenze e la risposta è stata positiva. Sapevamo che contro il loro attacco dovevamo rischiare, ma abbiamo concesso il giusto. Osimhen? Non abbiamo alzato il pressing per non concedere spazi al centravanti nigeriano. Per il resto la potevamo anche perdere, ma siamo noi padroni del destino. Sul nostro futuro, dico che c’è da pensare all’Udinese, loro sono un avversario forte e con qualità. Mi auguro di poter recuperare qualche infortunato, compreso Toljan e Magnanelli, perchè noi vogliamo continuare a divertirci”.

Fonte: Fabio Tarantino CdS