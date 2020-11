Pistocchi: “C’è chi invoca il rientro di Milik, ma a fare cosa?”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito della sconfitta degli azzurri contro il Sassuolo: “Il Napoli avrebbe potuto chiudere la pratica Sassuolo già nel primo tempo. Stamattina ho rivisto la partita e sono convinto che se la prima frazione di gioco fosse terminata 3-0 nessun avrebbe avuto da ridire. Il Napoli ha prodotto tante occasioni da goal, ma non le ha capitalizzate. Troppi gli errori in zona goal“.

“Gli errori però si fanno, i goal si possono anche sbagliare. Io ricordo calciatori fortissimi sbagliare. Il Napoli ha dei grandi attaccanti, deve aspettare la piena esplosione di Victor Osimhen. Sto ascoltando degli strani discorsi su Arek Milik. C’è chi invoca il reintegro del centravanti polacco in prima squadra. Ma a fare cosa? Il Napoli ha tantissimi attaccanti, molte punte centrali. Non ha bisogno di Milik, non in questo momento”.