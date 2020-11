I voti de Il Mattino alla panchina azzurra: Neanche i cambi aiutano Rino

Ecco i voti de Il Mattino alla panchina azzurra. Rino prova a riprendere la sfida con i cambi, ma la giornata storta del Napoli non si ripercuote solo sugli undici di partenza. Infatti anche i 4 sostituti faticano a ingranare e alla fine a festeggiare è De Zerbi.

5,5 PETAGNA

È la carta che Gattuso si gioca nel tentativo di stanare la difesa del Sassuolo e aprire qualche prateria per la velocità di Osimhen, ma stavolta nemmeno l’impatto del Bulldozer si rivela utile per ribaltare il risultato come una settimana fa a Benenvento. Poche occasioni e anche poco incisivo.

5,5 MARIO RUI

Sulla corsia mancina per aggiungere maggiore spinta. Ma nemmeno le sue discese si rivelano utili alla causa. Nessuna buona azione degna di nota. E pensare che dal punto di vista difensivo avrebbe davvero pochissimo di cui doversi badare, visto che il Sassuolo in attacco è inesistente.

5 ELMAS

È tornato dopo il Covid, e questa di per sé è già un’ottima notizia. Ma non basta. Perché il rientro lo avrebbe immaginato in maniera ben diversa. Si piazza largo sulla fascia dove però non riesce a incidere con strappi in velocità o dribbling di qualità. L’impatto sulla gara è tutt’altro che decisivo.

sv ZIELINSKI

Come per Elmas, anche nel suo caso si tratta di un ritorno dalla degenza per il Coronavirus e anche lui viene gettato nella mischia nel finale nel tentativo di accendere una scintilla che però non scocca mai. Non entra nel vivo del gioco e non aiuta nemmeno nell’assalto finale.