Osimhen, i “campioni” fanno la differenza anche nelle sconfitte

Un campionato, almeno fino ad oggi, diverso. Per mille e più motivi che non è il caso di analizzare adesso. Un torneo che, come si legge su La Stampa “Pur con le sue variabili impazzite legate alla pandemia questo è un campionato bellissimo. Speriamo tutti insieme che duri.” Il quotidiano lo scrive commentando la gara tra Napoli e Sassuolo. Una squadra, quella di De Zerbi che non vincerà lo scudetto, ma probabilmente darà filo da torcere a chi vuole ed è tenuto a farlo, perchè, non si vince a Napoli per caso, soprattutto senza Berardi, Caputo e Djuricic. Un torneo, quello andato in scena fino ad ora, che sta dimostrando quanto i campioni facciano la differenza, basti pensare a Ronaldo e Ibra. Sì, campioni che fanno la differenza, ma lo fanno anche in negativo. E qui, nel commento del giornale di Torino, il riferimento all’ attaccante del Napoli: “se Osimhen valesse già ora, domani chissà, gli 80 milioni che il Napoli l’ha pagato ieri un paio di gol li avrebbe segnati”