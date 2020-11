I voti de Il Mattino all’attacco azzurro: Non si salva nessuno

Ecco i voti de Il Mattino per l’attacco azzurro. Il “migliore” (si fa per dire) è Politano, almeno l’ex Inter ci prova. Per il resto prestazioni deludenti da parte di Lozano, Mertens e Osimhen. Il belga porta troppo palla sulla trequarti perdendo sempre il tempo dell’imbucata (una novità per lui, che di solito è sempre preciso nelle verticalizzazioni). Lozano non riesce a sostituire al meglio Insigne. Infine Osimhen: l’ex Lille si divora il vantaggio nel primo tempo dopo un clamoroso errore di Consigli, da quell’episodio sembra essersi spento. gattuso dalla panchina ha urlato a più riprese: “Victor!” per caricarlo ma senza risultati.

5 POLITANO

Questa volta non arriva il jolly che decide la partita. Eppure con un lancio di rara precisione consegnerebbe a Mertens il pallone per il pareggio: il belga sciupa. Non riesce a incidere come vorrebbe e dopo poco più di un’ora Gattuso lo richiama in panchina per fargli tirare il fiato.

4,5 MERTENS

Né carne, né pesce. Non fa bene il trequartista e non fa bene l’esterno. Proprio partendo da sinistra sbaglia un gol facile facile su assist dal lato opposto di Politano. Le cose migliori le fa vedere da fermo: una punizione insidiosa e un calcio d’angolo ben calibrato.

4,5 LOZANO

Non è tutto oro quello che luccica, e questa sera non luccica nemmeno più di tanto, anzi. Appena un paio di guizzi, ma soprattutto due errori in copertura che potevano costare caro. A momenti stende anche in area Traorè, ma l’arbitro lo grazia e non concede il rigore per il Sassuolo.

4 OSIMHEN

Corre, si sbatte, si muove. Tanto fumo e zero arrosto. Sbaglia due palle gol che gridano ancora vendetta. La prima la spara addosso a Consigli, la seconda direttamente a Soccavo. Errori gravi che pesano in una partita così bloccata. E poi non tiene nemmeno un pallone quando c’è da scattare in campo aperto.