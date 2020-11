I voti de Il Mattino alla difesa azzurra: Di Lorenzo disastroso

Ecco i voti de Il Mattino alla difesa azzurra. Si salvano solo Ospina, incolpevole sulle due reti del Sassuolo (rigore di Locatelli e la percussione centrale di Maxime Lopez) e Hysaj. Per il resto insufficienza grave per Di Lorenzo, l’ex Empoli causa il rigore con un pestone (evitabile) su Raspadori ma per il resto non riesce quasi mai ad arginare le sortite offensive dei neroverdi. KK e Manolas poco sotto la sufficienza.

6 OSPINA

Il Sassuolo preferisce il torello al tiro a bersaglio, e così per Ospina il lavoro è ridotto al minimo sindacale. Eppure quando Traorè ci prova dalla distanza, il colombiano è attento a smanacciare il pallone in calcio d’angolo sopra la traversa. Spiazzato da Locatelli sul calcio di rigore.

4,5 DI LORENZO

Molto bloccato dietro. Forse anche troppo. In partite come queste, le sue sgroppate sulla fascia sarebbero cosa buona giusta, ma niente. Gioca con il freno a mano tirato: Politano lo cerca, ma non lo trova praticamente mai. Come se non bastasse, commette il fallo da rigore ai danni di Raspadori.

5,5 MANOLAS

Dopo essersi riposato in Europa League, torna al fianco di Koulibaly per sigillare la difesa. Al di là del rigore concesso, non c’è traccia del Sassuolo in zona offensiva. Qualche sportellata e qualche buon intervento aereo, ma nel complesso nulla di realmente importante da mettere a referto.

5,5 KOULIBALY

Raspadori prova a sfidarlo in velocità e lui gli si para davanti facendogli capire subito che il ragazzino ne deve mangiare di polvere prima di potersi vantare con gli amici di aver saltato uno dei migliori difensori del mondo. Lì dietro ha poco da fare, e allora prova a dare una mano in attacco. Ma senza fortuna.

6 HYSAJ

Ritorna a sinistra e non accusa l’adattamento. Muldur è un terzino di spinta ma Elseid non gli lascia spazio per affondare, anzi è lui ad attaccare e a cercare la soluzione offensiva. Sfortunato più che impreciso nei cross che piazza puntualmente al centro dell’area avversaria.