L’ex fischietto Casarin: “Dubbi sulla trattenuta ai danni di Osimhen”

Paolo Casarin, ex arbitro di calcio, sulla pagine de Il Corriere della Sera, ha commentato gli episodi più significativi dell’ultima giornata di campionato. Non poteva mancare l’analisi della trattenuta che ha come protagonista Osimhen. Un presunto fallo per cui gli azzurri hanno protestato. “Qualche dubbio per la trattenuta finale in area su Osimhen” ha scritto Casarin, mentre sul rigore fischiato al Sassuolo è concorde con la scelta di Mariani che ha punto l’irregolarità di Di Lorenzo. Commenti negativi, invece, sulla direzione di Inter-Parma: “Netto fallo di Balogh su Perisic”. Sottolinea: “L’internazionale Maresca ritiene di non intervenire. Se questa è la procedura tradisce lo scopo della Var che è quello di cancellare gli errori chiari”.