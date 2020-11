Le valutazioni del CdS: Mertens e Osimhen non incidono in attacco

Il Napoli cercava conferme contro il Sassuolo, dopo l’impresa contro la Real Sociedad in terra basca e l’inizio prometteva bene. Osimhen spreca la palla del vantaggio, ma non sfrutta l’errore di Consigli e si fa parare il tiro. Errore anche di Koulibaly su azione da calcio d’angolo. Gli ospiti giocano di rimessa, ma non trovano gli spazi. Gli azzurri hanno altre due occasioni, Fabian Ruiz trova il portiere dei neroverdi attento e ancora Osimhen che dopo una splendida percussione manda alto sopra la traversa. Anche la ripresa sembra dare segnali incoraggianti alla squadra di Gattuso, ma poi attraverso il VAR arriva il rigore per gli ospiti. Fallo di Di Lorenzo e dal dischetto segna Locatelli. Il Napoli avrebbe la palla del pari, ma da pochi passi Mertens manda fuori. Nel finale gli azzurri chiedono un fallo per la trattenuta della maglia di Marlon ai danni di Osimhen e successivamente arriva il raddoppio del Sassuolo con Maxim Lopez. Secondo il Corriere dello Sport Manolas soffre gli attacchi avversari e non incide a centrocampo Fabian Ruiz.

Ospina 6 – Reattivo in volo su Traore e sicuro su Rogerio, ma poi si arrende alla doppia mazzata.

Di Lorenzo 5 -Meglio quando attacca, ma il confronto con Boga è molto impegnativo. Paga con il rigore l’ingenuità su Raspadori.

Manolas 5 -Segue Raspadori e stringe su Boga. E soffre, troppo.

Koulibaly 6 – Non esplode ma neanche implode. Prova spesso la discesa.

Hysaj 6 – La guardia è alta finché resta in campo.

Mario Rui (25’ st) 5,5 -Entra per spingere, ma gli schemi saltano presto.

Fabian 5 – Baka lo protegge, ma finisce per affogare nel traffico avversario. In entrambe le fasi.

Bakayoko 5,5 – Prova a oscurare la luce di Locatelli e lotta un po’ con chiunque gli giri intorno.

Politano 6 – Va a tratti, ma quando si accende produce le cose migliori. Tipo l’assist d’oro sprecato da Mertens.

Zielinski (33’ st) sv Rientra nel momento peggiore della peggiore partita.

Mertens 5,5 -Senza Insigne è lui a dirigere la rifinitura, ma il periodo non è da Mister Record: divora l’1-1 a un palmo da Consigli.

Elmas (25’ st) 5,5 – Un po’ di minuti a provarci dopo tanta naftalina.

Lozano 5 – Comincia puntando l’uomo e cercando la giocata. Intenzioni che restano tali.

Petagna (19’ st) 5,5 – Il suo ingresso non sposta gli equilibri e neanche produce tiri.

Osimhen 5 – Consigli gli regala l’1-0 e lui spreca a porta spalancata: magari era freddo. E alla mezzora spara alto dopo una galoppata da purosangue. Moto perpetuo, sì, ma la mira non è ancora da attaccante spietato.

Gattuso (all.) 5 – Il Napoli è meno brillante, è vero, ma lo è anche un altro dato: 22 tiri e 0 gol. Il vecchio difetto riaffiora: è costa carissimo come con l’AZ.

F. Mandarini (CdS)