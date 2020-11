Kalidou Koulibaly: “Niente alibi, sconfitta amara. Ora pensiamo al Rijeka e al Bologna”

Contro il Sassuolo sono riaffiorati i vecchi difetti del Napoli, ovvero poca cattiveria sotto porta, almeno tre palle gol sprecate sotto porta e le ingenuità in difesa, come il fallo di Di Lorenzo su Raspadori. Quando gli azzurri affrontano avversarie dimezzate da infortuni o il Covid-19, cala la tensione e non c’è la stessa rabbia vista contro Atalanta o la Real Sociedad. Tutto fa credere che c’è ancora da fare uno step di crescita nelle prossime partite. A fine match le parole di Kalidou Koulibaly in mixed-zone. “La trasferta in Europa League? Niente alibi, abbiamo sprecato tante occasioni da gol. Peccato perchè volevamo vincere contro il Sassuolo, però è mancato il cinismo sotto porta. L’errore che non dobbiamo ancora commettere è rimurginare dopo questa sconfitta, perchè non serve più a niente. Ora dobbiamo vincere contro il Rijeka e a Bologna”.

Fonte: Corriere dello Sport