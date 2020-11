Il Mattino boccia tutto il Napoli, salvati solo in due. Fioccano i cinque

Doveva essere una passeggiata di salute, diventa una camminata sui carboni ardenti per il Napoli che incassa la prima sconfitta sul campo in campionato contro un Sassuolo decimato da assenze pesanti. Ma a pesare sono soprattutto gli errori di Osimhen, agnellino e non leone sotto la porta avversaria. Almeno tre clamorose occasioni mandate in fumo e il Napoli si perde. Anche perché all’appello mancano gli strappi di Lozano e le giocate di Mertens. Nemmeno il ritorno di Elmas e Zielinski dopo il Covid serve a riaccendere le speranze degli azzurri nell’assalto finale che non produce nulla di buono

6 OSPINA

5,5 MANOLAS

5,5 KOULIBALY

6 HYSAJ

5,5 FABIAN RUIZ

5,5 BAKAYOKO

5 POLITANO

4,5 LOZANO

5,5 PETAGNA

5,5 MARIO RUI

5 ELMAS

sv ZIELINSKI



Majorano (Il Mattino)