Il centrocampo di ieri sera: “ingolfato” e senza sbocchi

Errori in fase offensiva, anche quelli che non ti aspetti (leggi Dries Mertens) attendendo Osimhen. Ingenuità in fase difensiva, come quella di Di Lorenzo. Napoli – Sassuolo è questo, ma anche un centrocampo che non regge, confuso, “ingolfato” e senza sbocchi. Il Corriere dello Sport giudica la mediana azzurra:

Fabian 5 Baka lo protegge, ma finisce per affogare nel traffico avversario. In entrambe le fasi.

Bakayoko 5,5 Prova a oscurare la luce di Locatelli e lotta un po’ con chiunque gli giri intorno