I guizzi di alcuni azzurri, ecco cosa son mancati ieri

I guizzi dei fantasisti. Da Politano e Lozano (che nelle ultime partite si erano trasformati negli apriscatole per le difese avversarie) a Mertens, che invece sta vivendo uno dei momenti più bui di tutta la sua carriera a Napoli. Il belga sembra la controfigura di se stesso. Alle spalle di Osimhen non riesce a incidere con assist geniali o inserimenti preziosi per sfruttare le sponde. Insomma, un’involuzione davvero preoccupante. Anche ieri contro il Sassuolo ha avuto un pallone ottimo (su assist di Politano) che chiedeva solo di essere spinto in porta, ma la sensazione è che sia arrivato stanco, forse addirittura svogliato, finendo per calciare largo alla destra della porta di Consigli. E quando Dries non si accende è tutto il Napoli a pagarne ne conseguenze. Contro squadre che giocano corte e compatte come il Sassuolo, agli azzurri servirebbe un guizzo geniale per scardinare la difesa e imbucare verso la punta centrale, ma senza l’estro di Mertens e la luna storta degli esterni, si fa dura. Era già successo contro l’Az Alkmaar in Europa League, si è ripetuto ieri sera contro il Sassuolo. E non a caso queste due sono le uniche due sconfitte (sul campo) rimediate in stagione, nonché le due uniche partite senza segnare gol. Majorano (Il Mattino)