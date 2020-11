Gallo: “Gattuso gode secondo me di un’ottima stampa”

Il giornalista Massimo Gallo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Gattuso gode secondo me di un’ottima stampa, al di là dei pochi meriti. La recidiva di Insigne per esempio avrebbe aperto un dibattito che invece con Gattuso non si è aperto. Lui ha vinto la Coppa Italia ed è importantissimo ma ora ha a disposizione il Napoli più completo dell’era De Laurentiis, gli si deve anche chiedere conto di questa squadra. Attualmente il Napoli è fuori dalle prime 4 in classifica, dalla stampa però sembrava che il Napoli fosse il Barcellona”.

Errori sotto porta?

“Ieri ci sono stati da parte di Osimhen e Mertens. Aggiungo anche che in Spagna abbiamo segnato su deviazione. Osimhen va aspettato perché è un investimento però ci sono state scelte infelici da parte della società”.