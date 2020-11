Floro Flores: “Mertens tornerà al centro dell’attacco”

Antonio Floro Flores, ex calciatore, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Il Sassuolo ha disputato una grande partita. Gli emiliani tuttavia avevano delle assenze molto importanti. Io sono convinto che Osimhen sia un ottimo calciatore, ma al momento non si è ancora adattato al calcio italiano. Per questo motivo si arriverà alla seguente soluzione: Mertens tornerà al centro dell’attacco. Osimhen potrebbe giocare in un’altra posizione del campo oppure inizialmente in panchina. Bisogna dargli il tempo di maturare nel modo giusto”.