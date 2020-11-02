EUROPA LEAGUE, avversaria del Napoli: Az Alkmaar-Waalwijk 3-0
I rivali olandesi del Napoli in Europa League, vincono in casa
AZ ALKMAAR-WAALWIJK 3-0:
5′, Stengs (Alkmaar) servito da un traversone in area di Koopmeiners, indirizza in rete. 1-0 Alkmaar.
68′, Quasten (Waalwijk) commette fallo in area. Rigore. Koopmeiners (Alkmaar) si incarica della battuta.
Lamprou para!
72′, Karlsson serve Gudmundsson (Alkmaar). Botta sotto la traversa. 2-0 Alkmaar.
91′, Gudmundsson (Alkmaar) riceve in area e realizza. 3-0 Alkmaar.
WAALWIJK 4-3-3:
Lamprou, Bakari, Meulensteen, Touba, Wouters; Anita, Tahiri, Olsak; Ngonge, Damascan, Sow;
AZ ALKMAAR, 4-3-3:
Bizot; Svensson, Chatziakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsio, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Gudmusson, Karlsson.