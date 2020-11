Errori e rimpianti azzurri in zona gol: senza non si vince

È la domenica dei rimpianti. E alcuni hanno scritto accanto il nome di Victor Osimhen. Due occasioni, la prima praticamente a porta vuota, che un attaccante non può permettersi di sbagliare. Il primo errore a metà primo tempo, quando su un rilancio improvvido di Consigli si ritrova la porta del Sassuolo lì a due passi, l’ altro poco dopo, quando si invola verso la porta del Sassuolo, ma al momento di tirare spara il pallone in orbita. Ma non solo questo. Al Napoli mancano gli inserimenti dei centrocampisti. Perché Bakayoko non ha nel suo repertorio la percussione centrale o il tiro da fuori, mentre Fabian sta ancora prendendo le misure a questa nuova posizione. Da inizio stagione ad ora la flessione in zona gol è stata vertiginosa. Un picco verso il basso. Un bel problema quando si gioca contro squadre che tendono a chiudersi sempre più e a non lasciare spazio alle ripartenze. È proprio sulla cattiveria sotto porta che dovrà lavorare Gattuso in questi giorni. Per ritrovare il gol, che in questo sport è l’unico viatico per ritrovare la vittoria.

Il Mattino