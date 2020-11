Elmas e Zielinski i jolly di Gattuso. Insigne, oggi provino decisivo per la Croazia

Nella serata amara contro il Sassuolo, Gattuso può sorridere in parte con il ritorno in campo di Elmas e Zielinski, dopo la positività pre-Juventus. Il macedone e il centrocampista polacco sono i classici jolly che possono dare un volto tattico diverso al Napoli, far riposare i titolari apparsi ultimamente non al top della condizione. Entrambi i giocatori possono giocare nei due del centrocampo, oppure nella trequarti. Nella giornata di oggi Gattuso si augura di poter avere buone notizie da Insigne, il capitano contro i neroverdi non è stato rischiato. Allenamento importante per la sfida in Croazia contro il Rijeka, altrimenti bisognerà chiedere gli straordinari a Mertens, mentre in attacco squalificato Osimhen, al suo posto Petagna.

Fonte: Corriere dello Sport