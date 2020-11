Damiani: “Davanti il Napoli fatica, c’è bisogno del miglior Mertens”

L’agente FIFA Oscar Damiani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Davanti il Napoli fatica, Osimhen in carriera non ha mai fatto tanti gol. C’è bisogno del miglior Mertens e di Insigne, qualcuno non è al meglio della condizione. Ci può stare un passaggio a vuoto della squadra. Gattuso si assume colpe che non ha, credo sia una situazione passeggera. Rinnovo Gattuso? Sicuramente meritato, lui ha fatto molto bene. Tutti possono avere grandi soddisfazioni, De Laurentiis ha fatto un’ottima scelta”.