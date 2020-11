Corbo: Osimhen? E’ un uragano, gli servono almeno 30 metri”

Il giornalista Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “Non bisogna drammatizzare per una sconfitta, non mi sembra il caso. C’è da dire, però, che il Napoli sembra macchinoso nella costruzione del gioco: costruisce ad una velocità inferiore al Sassuolo, che invece a fatto una partita tatticamente perfetta. Il Napoli ha un giocatore fondamentale che si chiama Victor Osimhen, ma non lo aiuta. Il nigeriano è forte quando riesce ad imporre la sua corsa sulla lunga traiettoria: è un uragano, ma gli servono almeno trenta metri. I suoi sono dribbling di forza, è potenza in velocità, ha bisogno di spazio. E’ come quando lanci un TIR, ha bisogno di spazio”.