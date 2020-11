UFFICIALE: Tamponi tutti negativi per la Casertana!

La Casertana tramite un comunicato ufficiale ha espletato la situazione coronavirus nella squadra, dove per fortuna si hanno 0 positivi nei tamponi; solo 1 positivo nei componenti del gruppo squadra. Ecco il comunicato del club Casertano;

“Dopo il caso di positività al Covid-19 delle scorse ore, nella serata di ieri lo staff della Casertana FC si è subito messo al lavoro per sottoporre l’intero gruppo squadra a nuovi controlli. In mattinata è arrivato il responso che ha confermato la negatività di tutti gli altri membri. Resta in isolamento fiduciario il componente del gruppo squadra risultato positivo dopo i tamponi effettuati nella serata di venerdì. La Casertana sarà regolarmente in campo alle ore 17.30 contro la Turris.”