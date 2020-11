Dopo la gara del San Paolo tra Napoli e Sassuolo, ai microfoni Sky interviene il difensore azzurro Koulibaly per una battuta sulla prestazione partenopea: “Abbiamo avuto un approccio giusto, volevamo vincere, ma non lo abbiamo fatto. Non deve essere una sconfitta a fermarci. Nessun alibi, non c’entra la partita di giovedì. Abbiamo riposato. Dobbiamo rivedere ciò che non ha funzionato, per pensare a vincere quella di giovedì e quella di domenica…”