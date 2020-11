SKY – Gattuso: “Troppa smania quando non si riesce a segnare”

Non cerca l’alibi del Var e degli arbitri Rino Gattuso ai microfoni Sky. Il tecnico del Napoli analizza la sconfitta azzurra sena cercare “scuse”: “Abbiamo avuto diverse occasioni, non le abbiamo sfruttate, per cui, la sconfitta ci sta. Inutile parlare di rigori, gli episodi esistono e non tocca a me giudicarli, è stata una prestazione forse segnata dalla frenesia. E non è il caso di farsi prendere dalla smania quando non si segna. Bisogna saper coprire il campo, il Sassuolo le occasioni te le concede, ma le devi sfruttare. Elmas e Zielinski devono rivedere il terreno di gioco, ma il problema non è stata la mancanza di verticalizzazione dei centrocampisti, proprio non eravamo in partita. Non ricordo particolari occasioni del Sassuolo prima del rigore…Le sensazioni non erano così negative, abbiamo giocato sotto ritmo, ma solo quando avevano palla loro, quando avevamo palla noi, fino a prima del rigore, non avevamo fatto male. Non possiamo fare altro che continuare a lavorare, a mettere in condizione Osimhen di fare meglio, magari creando qualche soluzione nuova. Il campionato è diverso dagli altri, tutte le partite mi sembrano tirate e difficile. Oggi non siamo stati brillanti, ma diciamo che ci può stare. No, non parliamo del rinnovo, per piacere, mi porta male. Quando ne parlo dopo non ne vinco una…”