SKY – De Zerbi: “Una vittoria importante per la consapevolezza”

De Zerbi, allenatore del Sassuolo, interviene ai microfoni Sky a fine gara per commentare la vittoria della sua squadra contro il Napoli: “Una vittoria importante perchè dà consapevolezza, mi fa piacere perchè i ragazzi, quando glielo dico, pare quasi non mi credano. La qualità, senza la convinzione, non basta…Nel futuro vedo l’Udinese, perchè contro questo tipo di squadra andiamo in difficoltà, quando le squadre “non giocano” dobbiamo stare attenti. Ho scelto Maxime Lopez perchè si abbina bene con Locatelli e perchè sa giocare a calcio, è abituato alle pressioni avendo giocato a Marsiglia, in quello stadio…Oggi ho giocato a tre in difesa, perchè se hai Osimhen contro, non puoi mettere in difficoltà i tuoi difensori sapendo come può muoversi negli ultimi 50.60 metri. Io dico sempre che i giocatori non sono tutti uguali, quindi a volte “scegliamo come vogliamo perdere” e io scelgo, comunque di giocare”