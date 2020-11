Serie B – Il Venezia vince la sfida lampo contro l’Empoli, bene anche la SPAL

Ore 14:00

Venezia-Empoli 2-0 Fiordilino (V) 21′, Johsen (V) 58′

Ore 15:00

Reggina-SPAL 0-1 Castro (S) 31′

Venezia-Empoli. Nella giornata di ieri i lagunari alzano il ritmo sin dalle prime battute e al 21′ si portano in vantaggio col destro teso di Fiordilino dall’interno dell’area, al 28′ Stulac ci prova direttamente su punizione ma Lezzerini blocca. Nel finale di tempo non arriva al reazione toscana così al duplice fischio si va negli spogliatoi col vantaggio veneto. Nei secondi 45 minuti Johnsen lascia partire uno splendido sinistro a giro dal limite che trafigge Brignoli, al 62′ l’arbitro Valeri sospende momentaneamente la sfida per nebbia. Piove sul bagnato arriva anche un black-out al Penzo. Ogi invece alle ore 14:00 la sfida è stata recuperata ma i toscani non sono riusciti nei 28′ rimanenti a rimontare così al triplice fischio il Venezia conquista i 3 punti.

Reggina-SPAL. Entrambe le squadre faticano a rendersi pericolose ma al 23′ calabresi in 10 per l’espulsione di Menez per veementi proteste, al 31′ gli spallini sbloccano il punteggio con Castro che dimenticato in area non perdonare. Nel finale Bellomo calcia a botta sicura cercando il pareggio ma Berisha si supera in volo chiudendo la prima frazione col vantaggio ospite. Nella seconda frazione l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Reggina ma Denis si lascia ipnotizzare da Berisha. All’81’ Crisetig calcia col mancino dal limite dell’area ma Berisha si supera in tuffo concedendo un corner. Nel recupero ristabilita la parità numerica per l’espulsione di Castro ma al triplice fischio la SPAL si aggiudica la sfida.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non ancora scese in campo

Empoli 13-Chievo 13-Salernitana 11*-Cittadella 10*-Frosinone 10–SPAL 9-Venezia 7*-Reggina 7-Pordenone 7-Monza 6*-Lecce 6-Brescia 5*-Cosenza 5-Reggiana 4**-Entella 4*-Ascoli 4-Pisa 4-Cremonese 3*-Vicenza 3*-Pescara 1

*Una gara da recuperare

** Due gare da recuperare

A cura di Emilio Quintieri