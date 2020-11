SERIE A – Udinese-Milan 1-2, immenso Ibrahimovic regala tre punti ai rossoneri

Alla “Dacia Arena” l’Udinese cerca di fermare la marcia del Milan, primo in classifica e l’inizio sembra essere favorevole ai friulani. I ragazzi di Gotti fanno la gara, ma al primo affondo passano i rossoneri, cross di Ibrahimovic per Kessie, l’ex Atalanta calcia di prima intenzione e palla sotto l’incrocio. L’Udinese avrebbe già la palla del pareggio, ma Deulofeu spreca calciando male su azione di contropiede. Ad inizio ripresa rigore per i bianconeri e dal dischetto De Paul supera Donnarumma. La partita resta in equilibrio, qualche spunto di Brahim Diaz, ma regge il muro friulano. Le difese dei padroni di casa vengono sgretolate da Ibrahimovic che con una rovesciata supera Musso. Come sempre il campione svedese regala magie al Milan e anche in una giornata non brillante, la sua classe illumina la squadra di Pioli. Rossoneri certi del primo posto al di là del Napoli impegnato oggi contro il Sassuolo. L’Udinese esce ancora una volta avendo tutto, ma paga alcuni cali di concentrazione che costano la seconda sconfitta di fila.

UDINESE-MILAN 1-2 LIVE

18′ Kessié (M), 48′ rig. De Paul (U), 83′ Ibrahimovic (M)



UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger (82′ Bonifazi), De Maio, Becao, Samir; De Paul, Arslan (63′ Makengo), Pereyra (82′ Forestieri); Pussetto, Okaka (70′ Lasagna), Deulofeu (70′ Ouwejan). All. Gotti

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria (71′ Dalot), Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer (57′ Tonali); Saelemaekers (57′ Brahim Diaz), Calhanoglu (89′ Krunic), Leao (71′ Rebic); Ibrahimovic. All. Pioli

Ammoniti: Theo Hernandez (M), Becao (U), Arslan (U), Donnarumma (M)

A cura di Alessandro Sacco