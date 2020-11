SERIE A, Roma-Fiorentina: 2-0 

Dopo i pareggi contro Milan e Cska Sofia, la Roma riparte in campionato. Un gol per tempo. Sblocca Spinazzola. Molto attivi in zona gol Pedro e Dzeko. Bravo il portiere viola Dragowski su Karsdorp e Mkhitaryan. Veretout poi sfiora il raddoppio su assist di Mkhitaryan. Il secondo gol: Dzeko per Mkhitaryan. Assist per Pedro. Che non sbaglia. Nel finale rosso diretto a Martinez Quarta, per un entrata scomposta su Dzeko. La Roma convince ed aspetta il Cluj. Aggancio a quota 11 a Inter e Napoli. La Fiorentina fatica in trasferta.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp (72′ Bruno Peres), Pellegrini (79′ Cristante), Veretout (89′ Kumbulla), Spinazzola; Pedro (72′ Perez), Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca