SERIE A – Napoli-Sassuolo 0-2, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo la vittoria in terra basca contro la Real Sociedad, cerca conferme in campionato contro il Sassuolo al San Paolo. Inizio di gara dove gli azzurri sprecano due clamorose occasioni, Osimhen, parata di Consigli e Koulibaly manda alto su azione da corner. Lozano e ancora la punta nigeriana, non riescono a fare gol. Gli ospiti hanno un paio di ripartenze, ma solo con Boga va vicino al gol. Anche la ripresa sembra che il gol dei partenopei possa arrivare, ma su azione di ripartenza arriva il rigore, visto dal VAR, e Locatelli spiazza Ospina. La partita potrebbe di nuovo andare in parità ma Mertens spreca da ottima posizione su cross di Politano. Nel recupero arriva la seconda rete dei neroverdi con Lopez, ma la partita era ormai agli sgoccioli. Sconfitta che fa male, soprattutto per aver sprecato tante palle gol e non aver cambiato la gara in corso. Giovedì la sfida in Croazia contro il Rijeka. Ecco le pagelle sulla sfida del San Paolo.

Top

Koulibaly 6,5 – Nonostante le due reti subite, il difensore senegalese è stato impeccabile, anzi non ha mai calato la concentrazione fino alla fine della gara. Peccato solo per il gol sprecato ad inizio gara, ma sembra davvero tornato la roccia.

Hysaj 6 – Primo tempo positivo di Hysaj, copre bene in difesa e un paio di giocate in avanti. E’ sempre sul pezzo e lo è fino al momento del cambio.

Bakayoko 6 – Primo tempo brillante del mediano francese, dove davvero non si supera e gioca bene per tutta la prima frazione. Cala nel secondo tempo, anche se la prestazione resta sufficiente.

Politano 6 – Rispetto ad altre gare è meno coinvolto, però è sempre sul pezzo. Cresce nel finale di primo tempo e suo il cross che Mertens spreca clamorosamente.

Flop

Di Lorenzo 4,5 – Inserire nei flop l’ex Empoli, è una rarità, anzi da quando è a Napoli è la partita dove tatticamente ha sofferto gli attacchi del Sassuolo. Male nel primo tempo, suo il fallo da rigore nel secondo tempo. In avanti spinge male e nel finale si perde Maxim Lopez. Irriconoscibile.

Manolas 5 – In sostanza non ha commesso gravi errori, ma è apparso lento e impacciato, dove non riesce ad impostare. Brutto il fallo nel secondo tempo dove interviene in malo modo. Non è al top della condizione.

Fabian Ruiz 5 – Lo spagnolo, dopo la partita contro l’Atalanta, non si è ripetuto più a quei livelli. A tratti qualcosa fa vedere nel primo tempo, ma poi cala alla distanza. Più rapido in queste partite e ne soffre non poco.

Mertens 5 – Il belga è da tre partite che sembra lontano parente di quello che si conosce. Lontano dalla manovra, anche sfortunato su punizione, però pesa ancora di più l’errore sullo 0-1 da pochi passi. Ha fatto la storia del club, ma in questo momento è poco brillante.

Osimhen 5,5 – Se la partita della punta nigeriana fosse terminata nella prima frazione anche meno, perchè spreca in maniera clamorosa in zona gol ad inizio gara. Per il resto le qualità ci sono e nella ripresa cresce un pochino. Sente probabilmente la pressione e le aspettative dell’intero ambiente.

A cura di Alessandro Sacco