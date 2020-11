PRIMAVERA 1 – La Roma di Alberto De Rossi batte la Juventus

In un calcio, a livello di settore giovanile, dove le partite sono rinviate, a causa del Covid-19, questa mattina si è giocata la sfida tra la Roma di Alberto De Rossi e la Juventus di mister Bonatti. I giallorossi battono i bianconeri per 4-2 con le reti di Ciervo, Darboe, Milanese e Zalewski, ai piemontesi non bastano i gol di De Graca e Soulè.

AS ROMA (3-4-2-1) : Boer; Codou, Vicario, Feratovič; Ciervo (56′ Buttaro), Tripi (C), Darboe (67′ Chierico), Providence; Zalewski (67′ Cassano), Milanese (88′ Bove); Tall (88′ Voelkerling Persson).

A disp.: Mastrantonio (GK), Morichelli, Astrologo, Muteba, Bamba, Tomassini, Magyeri (GK).

All.: De Rossi.

JUVENTUS FC (3-4-1-2) : Senkó; Riccio (C), de Winter, Nzouango Bikien (46′ Iling); Mulazzi, Barrenechea (67′ Ledonne), Pisapia, Ntenda (81′ Rouhi); Soulé (81′ Cotter); De Graca, Cerri (67′ Bonetti).

A disp.: Raina (GK), Fiumanò, Dellavalle, Ventre, Sekularac, Amansour, Ratti (GK).

All.: Bonatti.

Arbitro: Sig. Marco Ricci di Firenze.

Assistente 1: Sig. Francesco Santi di Prato.

Assistente 2: Sig. Dario Garzelli di Livorno.

Marcatori: 8′ Ciervo (AS Roma), 11′ Darboe (AS Roma), 18′ Da Graca (Juventus FC), 33′ Milanese (AS Roma), 40′ Zalewski (AS Roma), 52′ Soulé (Juventus FC).

Ammoniti: 50′ Zalewski (AS Roma), 66′ Barrenechea (Juventus FC).

Espulsi: –

Note: recupero 1’pt, 3’st. Calci d’angolo: 4-7. Temperatura: 14°C (Nuvoloso).

Spettatori: porte chiuse.

Fonte: vocegiallorossa.it