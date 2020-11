Premio “speciale” per Gattuso nel contratto in caso di scudetto

Ieri a Castel Volturno, nel pranzo con mister Gattuso, il presidente De Laurentiis e il d.s. Giuntoli si è parlato del rinnovo del contratto e le parti sono d’accordo su tutto. Il tecnico degli azzurri firmerà fino al 2023 con opzione fino al 2024 a favore del club. L’allenatore di origini calabresi avrà un ingaggio sui 1,9 milione a stagione, ma c’è un premio speciale in caso di scudetto. Dovesse il Napoli vincere il tricolore il mister ex Milan, Palermo, Pisa e Ofi Creta guadagnerebbe altri 500 mila euro. Un motivo in più per restare e fare la storia del club.

Fonte: Gazzetta dello Sport