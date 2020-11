Premier League – Liverpool in rimonta, Everton ko, colpo Arsenal, ok City

Tantissimi gol nella 7a giornata di Premier League. Non si placa il Liverpool, che batte 2-1 in rimonta il West Ham, e va da solo in testa alla classifica, complice la sconfitta dell’Everton per 2-0 a Newcastle. Alle spalle dei Reds c’è il Tottenham, che batte 2-1 il Brighton e va a -2 punti dalla squadra di Kloop. Prosegue il buon momento del Southampton, che vince 4-3 in casa dell’Aston Villa, e del Wolverhampton, che stende 2-0 il Crystal Palace, entrambe agganciano proprio la squadra di Ancelotti al 3° posto. Tutto facile per il Chelsea, che espugna 3-0 Burnley. Prosegue la risalita del Manchetser City, vittorioso 1-0 a Sheffield. Colpo grosso dell’Arsenal, che batte 1-0 il Manchester United sempre più in crisi all’Old Trafford