Nodo stipendi, diverse società devono ancora pagare giugno

Scrive Giorgio Marota sul CdS – Pare che diverse squadre debbano ancora pagare per intero lo stipendio di giugno, nonostante l’accordo con l’Assocalciatori prevedeva la possibilità di erogare tale mensilità in tre tranche (una a giugno, una a luglio e una ad agosto). In questo caso c’è tempo fino al 16 novembre per saldare gli arretrati e mettersi in regola, mentre per quanto riguarda il mese di settembre si prevede già lo slittamento della deadline al 1 dicembre. «Secondo Lega e Figc – scrive il giornale tedesco – 15 dei 20 club di A non sanno dove prendere i soldi». Da Roma e Milano le istituzioni calcistiche chiedono all’Esecutivo di catalogare il calcio come azienda in perdita così da poter accedere alle agevolazioni della prossima legge di bilancio. Gli stipendi, che Gravina ha definito «accordi pre Covid non più sostenibili», saranno il tema caldo delle prossime settimane.