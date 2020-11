Napoli-Gattuso, arriva il rinnovo senza clausole “soffocanti”

Il Napoli e Gattuso, un matrimonio sportivo che andrà avanti fino al 2023 con opzione per il 2024. Ieri c’è stato un pranzo a Castel Volturno, con il presidente De Laurentiis, il d.s. Giuntoli e appunto il mister del club azzurro. Un pomeriggio dov’è stato sigillato il patto tra le parti e soprattutto senza clausole “soffocanti”. E’ un contratto di 36 pagine, ci vorrà solo la firma definitiva e il twitter presidenziale, ma ieri si è fatto il passo decisivo per il tanto agognato sì. Sarà un progetto che vede i protagonisti felici di andare avanti verso importanti traguardi. Ieri il pranzo, oggi invece c’è il Sassuolo, vietato distrarsi, però ora c’è un motivo in più per proseguire al meglio in campionato.

Fonte: Corriere dello Sport