Lorenzo Insigne sta meglio ma non verrà rischiato contro il Sassuolo

Ieri mattina provino decisivo per stabilire se mandare in campo contro il Sassuolo Lorenzo Insigne e alla fine il capitano non verrà rischiato contro i neroverdi. Il ragazzo di Frattamaggiore si è allenato in parte con il gruppo, poi ha proseguito con le terapie. Andrà in Tribuna per recuperare le forze, in attesa dei prossimi giorni, quando ci sarà da preparare la gara in Croazia contro il Rijeka. La prudenza ha vinto sulla voglia di tornare in campo, Insigne tiferà dagli spalti per la squadra.

Fonte: Corriere dello Sport