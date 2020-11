Le due proposte per gli stipendi di Serie A in bilico

Figc e Lega hanno messo sul tavolo due proposte. La prima riguarda uno slittamento delle mensilità della stagione 2020-21 (c’è l’ok di via Allegri per aggiornare la norma sui punti di penalizzazione riservati a chi non paga nei tempi stabiliti in precedenza), ma è necessario un accordo tra club e spogliatoio; la seconda è una “pax fiscale” con il governo al fine di retribuire solo la cifra netta (senza lordo) degli stipendi, così da non penalizzare i calciatori e ridurre quasi del 50% la principale voce di uscita nei bilanci societari. G. Marota CdS