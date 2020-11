La serie A delle 15.00 – Poker bianconero, poker laziale in rimonta

La domenica di serie A, dopo il lunch match che ha visto la vittoria del Milan ad Udine ed in attesa dei posticipi serali, propone due gare alle 15.00: Spezia-Juventus e Torino-Lazio. A Cesena, dopo un primo tempo conclusosi in parità, dilagano i bianconeri grazie anche alla doppietta del rientrante CR7. A Torino, sponda granata, risultato in bilico fino alla fine. E’ infatti in pieno recupero che la Lazio acciuffa il pareggio con un calcio di rigore di Immobile, ma addirittura al 98′ la ribalta completamente grazie al gol di Caicedo. Di seguito i tabellini di entrambe le gare:

-Spezia – Juventus 1-4 [14′ Morata (J), 32′ Pobega (S), 59′, 76′ rig. Cristiano Ronaldo (J), 67′ Rabiot (J)]



SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi (88′ Ismajli), Chabot (73′ Dell’Orco), S. Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega (73′ Estevez); Verde (46′ Agudelo), Nzola, Farias (73′ Gyasi). All. Italiano



JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, Bonucci (77′ Frabotta), Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur (62′ Rabiot), McKennie (62′ Ramsey); Dybala (56′ Cristiano Ronaldo), Morata (78′ Kulusevski). All. Pirlo

Ammoniti: Chabot (S), Rabiot (J), Bartolomei (S), Estevez (S)

-Torino – Lazio 3-4 [15′ Pereira (L), 19′ Bremer (T), 25′ rig. Belotti (T), 49′ Milinkovic-Savic (L), 87′ Lukic (T), 95′ rig. Immobile (L) 98ì Caicedo (L)]

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda (70′ Nkoulou), Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti (76′ Bonazzoli), Verdi (70′ Singo). All. Giampaolo

LAZIO (3-4-1-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Parolo (46′ Leiva), Milinkovic-Savic, Fares (81′ Cataldi); Pereira (46′ Akpa Akpro); Muriqi (56′ Immobile), Correa (73′ Caicedo). All. S. Inzaghi

Ammoniti: Pereira, Hoedt