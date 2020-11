Juventus-Napoli, stabilita la data del verdetto della Corte d’Appello

Il Napoli, tra campo e test dei tamponi Covid-19, ha sempre come obiettivo la speranza di giocare la sfida di Torino contro la Juventus. Il Giudice Sportivo Mastandrea ha dato il 3-0 a tavolino al club bianconero e tolto un punto agli azzurri. Lunedì 9 Novembre ci sarà il verdetto da parte della Corte d’Appello presieduta dal Giudice Sandulli. Quest’ultimo rischia però di essere ricusato dalla Juventus per alcuni frasi dette nelle ultime settimane: “La classifica non deve essere decisa dal Covid-19”. La società di De Laurentiis punterà sulla causa di forza maggiore, impossibilitato a partire per Torino dall’Asl 2, visto anche i casi di positività di Zielinski ed Elmas. Il legale del Napoli Mattia Grassani, esperto in diritto sportivo, farà leva su questo aspetto, in caso contrario si andrà avanti, ma con tanta fiducia.

Fonte: CdS