Il Mattino – Gattuso/DeLa trovato l’accordo. “Vince” Ringhio!

Avanti con Gattuso. De Laurentiis blinda il suo tecnico. Nessun ripensamento, dopo le schiarite della settimana scorsa e l’intesa verbale a prolungare il contratto. Ieri pomeriggio, a Castel Volturno, la stretta di mano. Che vale più della firma: altri due anni di contratto, si va avanti assieme fino al giugno 2023. Stipendio portato dagli attuali 1,4 milioni a poco meno di 2 milioni di euro oltre un po’ di bonus legati ai piazzamenti Champions e anche ai trofei che possono essere conquistati (dalla Supercoppa alla Coppa Italia). C’è anche, soprattutto, un premio per lo scudetto e un altro in caso di trionfo dell’Europa League. Il segnale di un tecnico e di un presidente che hanno deciso di portare avanti questo progetto per vincere. Con il ds Giuntoli, presente al vertice, che ha spinto perché l’intesa venisse raggiunta in questi giorni. E senza rinviare ancora. P.Taormina (Il Mattino)