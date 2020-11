Gattuso ha in mano la squadra, per questo la fumata è bianca

Non è cominciato di certo nel modo più tranquillo possibile. D’altra parte era in Napoli a non esserlo e la decisione di “mandar via” Ancelotti non era stata indolore. Soprattutto per Aurelio De Laurentiis. E Gattuso era stato uno dei pochi papabili che aveva dato la sua disponibilità. Il primo mese sembrava non si uscisse dall’ incubo. Poi, la svolta. Raccontata dagli stessi calciatori. Quel gruppo che nella notte dell’ ammutinamento aveva rifiutato di andare in ritiro, aveva accettato di restare a Napoli durante il lungo lockdown, perché così aveva preteso Gattuso. E Rino è stato accontentato in tutto questa estate: Osimhen, il rinnovo di Mertens, il prestito di Bakayoko, l’integrazione del suo staff tecnico. A poche ore dal Sassuolo, dunque, la svolta. Con la squadra che Ringhio lascia a casa e che incontrerà solo questa mattina, in hotel per la colazione. Stile Gattuso. De Laurentiis ne è rimasto stregato. La fumata è bianca.

P. Taormina (Il Mattino)