[Formazioni] (Ore 18,00) Napoli – Sassuolo, Osimhen in cerca di riscatto. De Zerbi punta sul classe 2000 Raspadori

Questo pomeriggio allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Napoli cercherà la quinta vittoria in campionato contro il Sassuolo. Il tecnico Gattuso dovrà fare a meno solo di Lorenzo Insigne, sta meglio, ma non verrà rischiato per la sfida odierna. Per il resto ritornano tra i titolari Di Lorenzo, Manolas, Fabian Ruiz, Mertens e Osimhen. Quest’ultimo con voglia di riscatto dopo il rosso contro la Real Sociedad. I neroverdi di De Zerbi saranno rimaneggiati, mancheranno Romagna, Toljan, Arslan, Djuricic, Berardi e Caputo. Convocato in extremis Defrel, ma partirà dalla panchina. In attacco tutto sulle spalle del classe 2000 Raspadori, con Boga, Lopez e Traore sulla trequarti.

