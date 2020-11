Euro avversario Napoli – Il “napoletano” Anastasio punta alla sfida contro gli azzurri

Il calcio spesso regala grandi emozioni e giovedì prossimo potrebbe essere l’occasione per Armando Anastasio. L’ex calciatore del settore giovanile del Napoli, passato in estate al Rijeka, potrebbe sfidare il suo recente passato. Il ragazzo proveniente dal vivaio azzurro ha giocato gli ultimi 10 minuti della sfida di Europa League sul terreno dell’Az Alkmaar, perso dai croati per 4-1. Oggi il tecnico sloveno Rozman potrebbe mandarlo in campo alle ore 15,00 sul terreno del Sibenjk. Fosse così sarebbe l’occasione per Anastasio di mettersi in mostra e poter poi giocare contro il Napoli giovedì alle ore 18,55. Sarebbe indubbiamente in futuro una storia da raccontare.

Fonte: Bruno Majorano Il Mattino