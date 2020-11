RIVIVI il LIVE SERIE A – Napoli-Sassuolo 0-2: De Zerbi batte Gattuso

99′ – Arriva il triplice fischio di Mariani: Il Sassuolo sbanca il San Paolo.

96′ – Ammonito Ospina per proteste.

95′ – RADDOPPIO DEL SASSUOLO – Maxime Lopez riceve palla sulla sinistra e dopo essersi accentrato e aver dribblato nell’ordine Manolas, Bakayoko e Di Lorenzo insacca.

91′ – GOAL ANNULLATO AL NAPOLI – Sugli sviluppi di un piazzato la sfera arriva a Manolas che insacca, ma l’arbitro annulla per offside. Il VAR conferma la decisione dell’assistente.

90′ – Assegnati 7 minuti di recupero.

90′ – Ammonito Bourabia per un’entrata in ritardo su Mario Rui.

88′ – Doppio cambio per il Sassuolo: Escono Chiriches e Raspadori ed entrano Bourabia e Marlon.

83′ – Kyriakopoulos cerca il tiro da posizione defilata ma Ospina si fa trovare pronto.

80′ – Doppio cambio per De Zerbi: Escono Boga e Muldur ed entrano Kyriakopoulos e Obiang.

80′ – Mario Rui cerca la conclusione dai 25 metri ma il diagonale del portoghese si spegne sul fondo.

78′ – Quarto cambio per Gattuso: Esce Politano ed entra Zielinski.

74′ – Politano crossa dalla destra per Osimhen che cerca la rovesciata alla Ibrahimovic, ma la sua conclusione è troppo debole e Consigli blocca.

73′ – Sugli sviluppi di un corner Manolas svetta più in alto di tutti ma la sua conclusione aerea viene bloccata da Consigli.

70′ – Doppio cambio per Gattuso: Escono Mertens e Hysaj ed entrano Elmas e Mario Rui.

68′ – Primo cambio per il Sassuolo: Entra Defrel ed esce Traore.

66′ – OCCASIONE NAPOLI – Politano converge dalla destra e mette sul secondo palo per Mertens che col piattone destro spreca tutto calciando a lato.

65′ – Primo cambio per il Napoli: Entra Petagna ed esce Lozano.

61′ – Ammonito Manolas per un’entrata in ritardo su Locatelli.

59′ – GOAL DEL SASSUOLO – Dal dischetto prende la rincora Manuel Locatelli che spiazza Ospina con un destro sotto l’incrocio.

56′ – RIGORE PER IL SASSUOLO – L’arbitro viene richiamato a bordo campo per rivedere il contatto tra Di Lorenzo e Raspadori in area, dopo aver rivisto le immagini il direttore di gara vede il pestone dell’azzurro e assegna il calcio di rigore.

50′ – OCCASIONE NAPOLI – Mertens calcia direttamente su punizione provando a sorprendere Consigli sul suo palo, ma il portiere neroverde respinge in angolo.

49′ – Ammonito Locatelli per un fallo in ritardo su Osimhen.

49′ – OCCASIONE NAPOLI – Sul cross di Hysaj la sfera arriva al centro dell’area a Osimhen che anticipa Consigli, ma la sfera sorvola la traversa di poco.

48′ – OCCASIONE SASSUOLO – Locatelli viene servito sulla corsa e calcia id prima intenzione a giro col destro da fuori, ma la sfera esce di poco alla sinistra di Ospina.

46′ – Rogerio entra in area dalla sinistra e calcia da posizione defilata ma Ospina blocca a terra.

46′ – Inizia la ripresa al San Paolo.

45’+1′ – Duplice fischio di Mariani: Napoli-Sassuolo 0-0.

45′ – Assegnato un minuto di recupero.

43′ – OCCASIONE SASSUOLO – Boga riceve alla dal limite e calcia col destro ma Ospina in volo respinge a mano aperta in angolo.

42′ – PROTESTE NEROVERDI PER UN PENALTY – Contatto in area tra Traore e Lozano ma per Mariani non c’è nulla e si riprende a giocare.

40′ – Lozano controlla palla dalla sinistra e dopo essersi accentrato calcia col destro ma Consigli in presa bassa blocca il tiro del Chucky.

37′ – Mertens calcia direttamente su punizione ma la sua conclusione viene respinta da Locatelli col la testa in angolo.

33′ – OCCASIONE NAPOLI – Osimhen scatta sulla sinistra e dopo essersi accentrato calcia di potenza col destro sfiorando l’incrocio.

30′ – Muldur scappa sulla destra dopo una bella azione manovrata e crossa in area ma Di Lorenzo di testa libera l’area.

27′ – Di Lorenzo serve Mertens sulla trequarti, ma il tiro di prima intenzione col destro del belga sorvola la traversa.

24′ – Raspadori controlla e calcia dal limite col destro ma Koulibaly si oppone col corpo.

20′ – Sugli sviluppi di un corner Manolas manca il giusto impatto con la sfera dal limite dell’area piccola.

15′ – Il Sassuolo prova a far girare palla, ma gli azzurri non concedono spazi.

11′ – OCCASIONE NAPOLI – Consigli sbaglia il disimpegno e serve in area Osimhen, ma il 9 azzurro si divora il vantaggio centrando Consigli.

10′ – Mertens dalla destra lascia partire un bel cross per Osimhen al centro dell’area, ma l’ex Lille è leggermente in ritardo.

7′ – Rogerio corre sulla sinistra e dopo aver superato Di Lorenzo sul fondo entra in area e crossa, ma nessuno segue l’azione.

4′ – OCCASIONE NAPOLI – Mertens controlla e calcia a incrociare dal limite dell’area con Consigli immobile, ma la sfera termina a lato.

1′ – Calcio d’inizio al San Paolo.

Pregara

17,16 – a seguire gli estremi difensori del Napoli

17,13 – Ingresso in campo dei portieri del Sassuolo

17,06 – Sul terreno di gioco i paletti per il riscaldamento dal lato del Sassuolo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (C), Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli (C), Ayhan, Traorè, Lopez, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

16,42 – In campo il Sassuolo con la divisa sociale

Questo pomeriggio allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Napoli affronterà il Sassuolo, per la sesta giornata di campionato. Gli azzurri cercheranno la quinta vittoria in stagione, dovranno fare a meno del capitano Lorenzo Insigne, mentre i neroverdi, con diverse assenze, tra cui Djuricic, Caputo e Berardi ma vogliono confermare l’imbattibilità stagionale, una partita davvero interessante. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La partita sarà diretta dall’arbitro internazionale Maurizio Mariani della sezione di Aprilia; Di Iorio e Scatragli gli assistenti, Pezzuto il quarto uomo. Al VAR ci saranno Fourneau e De Meo.

Dal nostro inviato dallo stadio San Paolo, Alessandro Sacco