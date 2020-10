Venerato: “Ieri incontro tra i procuratori di Milik, ADL e Giuntoli”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Ieri c’è stato un summit di mercato in casa Napoli, tra i procuratori di Milik – mi dicono che c’era anche De Laurentiis – ed il direttore Giuntoli. Hanno cercato una soluzione per il futuro del giocatore. Milik, in questo momento, ha paura di perdere l’Europeo con la sua Polonia”.

“Ieri durante l’incontro ci sono stati momenti di tensione e distensione, l’arbitro di questa contesa è stato proprio il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Gli hanno fatto capire che deve limitare le sue pretese e di puntare su proposte concrete e non virtuali che gli arrivano. Gattuso? La fumata bianca per il rinnovo non è imminente, bisogna attendere il mese di dicembre perché le parti devono chiarire e trovare la quadra sulla durata del prolungamento contrattuale”.