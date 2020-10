UFFICIALE – I convocati del Sassuolo. Out Djuricic e Caputo, ma c’è una novità in attacco

In casa Sassuolo arriva una tegola in vista della sfida di domani alle ore 18,00 contro il Napoli allo stadio San Paolo. Oltre a Drujcic e i positivi Toljan e Arslan, non recupera per problemi muscolari Francesco Caputo e si aggiunge anche all’ultimo momento Berardi. In compenso in attacco recupera in extremis Defrel.

PORTIERI

47 Andrea CONSIGLI

56 Gianluca PEGOLO

63 Stefano TURATI

71 Samuele VITALE

DIFENSORI

2 MARLON

5 Kaan AYHAN

6 ROGERIO

13 Federico PELUSO

17 Mert MÜLDÜR

21 Vlad CHIRICHES

31 Gian Marco FERRARI

35 Stefano PICCININI

77 Giorgos KYRIAKOPOULOS

7 Jeremie BOGA

18 Giacomo RASPADORI

92 Gregoire DEFREL

Fonte: sassuolocalcio.it