Toccata e fuga ieri a Castel Voltruno degli agenti di Milik

Non ci sono solo volti sorridenti in questo Napoli che vola. C’è anche quello cupo e tirato di Arek Milik che è separato in casa, fuori rosa, ancora in trincea contro De Laurentiis. E ieri a Castel Volturno, nel pomeriggio, sono spuntati gli agenti del polacco ovvero Pantak e De Vecchi per cercare di trovare una via d’uscita a quella che è ormai un calvario. La richiesta dei manager è quella di rescindere, ma il Napoli punta i piedi e vuole arrivare a gennaio, per capire se c’è qualche club disposto a pagare il cartellino. In ogni caso, a giugno Milik sarà libero come è noto a parametro zero. Una riunione neppure particolarmente lunga, a cui però ha preso parte il patron azzurro e anche Gattuso, a testimonianza di un ruolo sempre più centrale nella strategie del club da parte del tecnico calabrese. Ringhio è sempre più un allenatore-manager. E questa sua presenze è il segnale, ulteriore, di un accordo ormai imminente, come anticipato la settimana scorsa, per il rinnovo del contratto dell’allenatore ex Milan. Pino Taormina (Il Mattino)