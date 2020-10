SKY – Napoli-Gattuso, cresce la fiducia per il sì

Oggi pranzo di lavoro a Castel Volturno con Aurelio De Laurentiis, il d.s. Giuntoli e mister Gennaro Gattuso con il futuro del tecnico di origini calabresi in primo piano. Cresce sempre più la fiducia per il tanto atteso sì tra le parti, dove si va verso l’accordo biennale, quindi un progetto a lungo termine, fino al 2023. Si lavora anche sulla clausola da inserire nel contratto, ma le parti vogliono andarsi incontro per evitare intoppi. Insomma strada sempre in discesa per Gattuso ancora a Napoli.

Arrivano conferme sul contratto di Gattuso anche dal collega de “il Roma” Giovanni Scotto. “Rinnovo #Gattuso: biennale (al 2023) senza opzioni per successivi. Ingaggio a 1.9 mln senza bonus particolari e clausola “simbolica” (molto bassa) in caso di risoluzione, con garanzie economiche per tutto lo staff. Queste le condizioni per la firma, impostate così sin da subito”

Fonte: gianlucadimarzio.com